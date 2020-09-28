Uber Technologies вернула себе лицензию на работу сервиса такси в Лондоне

Uber Technologies Inc. вернула себе лицензию на работу сервиса такси в Лондоне по решению местного суда.

Лондонский суд посчитал, что несмотря на проблемы в прошлом, в данный момент операции Uber соответствуют необходимым требованиям, заявил представитель Транспортного управления Лондона (Transport for London, TfL).

Срок действия новой лицензии Uber должен быть определен позднее в понедельник, сообщает агентство Bloomberg.

В ноябре прошлого года TfL отказалось продлить лицензию Uber, поскольку компания не смогла полностью развеять опасения регулятора, связанные с использованием ее приложения неавторизованными водителями.

Uber обжаловала решение TfL и получила возможность продолжать работу в Лондоне на время судебных разбирательств.

Регулятор выявил не менее 14 тыс. случаев, когда водители, не имеющие лицензии или лишенные ее, получали доступ к аккаунтам авторизованных водителей Uber, и соответственно, могли перевозить пассажиров. Уязвимость в приложении Uber позволяла сторонним людям загружать свои фотографии в аккаунты авторизованных водителей, отмечают в TfL.

Несмотря на утверждение Uber о том, что эта проблема была решена, TfL в ноябре приняло решение провести проверку на предмет наличия других уязвимостей в приложении Uber.

Лицензия Uber была отозвана властями Лондона в 2017 году, и с тех пор компания работала в британской столице по временным лицензиям. Лондон является одним из ключевых городов для Uber за пределами США, в британской столице компания работает с порядка 45 тыс. лицензированных водителей.