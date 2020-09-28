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Дальнее зарубежье 28.09.2020 16:39

Посещение Меркель Навального не было публичным, но это не "тайный" визит - представитель кабмина ФРГ

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не считает, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в больницу правильно называть "тайным".

"Слово "тайный" здесь не подходит, не все, что открыто для общественности, является тайным, это не был публичный визит", - заявил Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Он отказался уточнить, когда именно Меркель посетила Навального в больнице, отметив, что визит был "частным".

"Это было посещение больного человека", - сказал Зайберт.

Ранее в понедельник Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала его до выписки из клиники "Шарите".

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал оппозиционер в своем твиттере.

Der Spiegel сообщил ранее о встрече Меркель с Навальным в берлинской клинике со ссылкой на собственную информацию. По данным немецкого издания, встреча прошла "в условиях полной секретности".

Издание не приводит подробности визита канцлера, но утверждает, что таким жестом Меркель продемонстрировала "солидарность правительства с Алексеем Навальным".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАБМИН, МЕРКЕЛЬ, НАВАЛЬНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]