В Англии начинают действовать крупные штрафы за нарушение самоизоляции больными коронавирусом

В Англии с понедельника будут выписывать крупные штрафы пациентам с COVID-19, если они нарушат режим самоизоляции, сообщает агентство Associated Press.
Отныне нарушителю придется заплатить штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов (порядка $1,2 тыс.), если же он повторно нарушит этот запрет, то штраф возрастет до 10 тыс. фунтов стерлингов.
По словам главы британского Минздрава Мэттью Хэнкока, правительство без колебаний будет вводить и дальнейшие меры, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Кроме того, барам и ресторанам, находящимся на территории Вестминстерского дворца в Лондоне, отныне будет запрещено продавать алкоголь после 22.00. Это ограничение ранее не коснулось парламентских заведений, поскольку их считали "столовыми" для сотрудников парламента, которыми те пользовались в случае задержек на работе. Однако еду и безалкогольные напитки парламентарии приобрести смогут.
В Англии с 24 сентября действует запрет на работу ресторанов и баров после 22.00. Эта мера призвана снизить распространение коронавируса.
В Британии к настоящему моменту порядка 42 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом COVID-19, заразились им с начала пандемии - 434,9 тыс. человек.
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