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Дальнее зарубежье 28.09.2020 20:35

В Англии начинают действовать крупные штрафы за нарушение самоизоляции больными коронавирусом

В Англии с понедельника будут выписывать крупные штрафы пациентам с COVID-19, если они нарушат режим самоизоляции, сообщает агентство Associated Press.

Отныне нарушителю придется заплатить штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов (порядка $1,2 тыс.), если же он повторно нарушит этот запрет, то штраф возрастет до 10 тыс. фунтов стерлингов.

По словам главы британского Минздрава Мэттью Хэнкока, правительство без колебаний будет вводить и дальнейшие меры, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Кроме того, барам и ресторанам, находящимся на территории Вестминстерского дворца в Лондоне, отныне будет запрещено продавать алкоголь после 22.00. Это ограничение ранее не коснулось парламентских заведений, поскольку их считали "столовыми" для сотрудников парламента, которыми те пользовались в случае задержек на работе. Однако еду и безалкогольные напитки парламентарии приобрести смогут.

В Англии с 24 сентября действует запрет на работу ресторанов и баров после 22.00. Эта мера призвана снизить распространение коронавируса.

В Британии к настоящему моменту порядка 42 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом COVID-19, заразились им с начала пандемии - 434,9 тыс. человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]