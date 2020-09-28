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Карабахский конфликт 28.09.2020 17:06

Азербайджанские военные уничтожили еще несколько единиц боевой техники ВС Армении

ВС Азербайджана уничтожили еще несколько единиц боевой техники армянских военных.

«В результате точных ударов подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено ещё несколько единиц боевой техники вооружённых сил Армении», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство также распространило видеокадры поражения боевой техники ВС Армении.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]