Азербайджанские военные уничтожили еще несколько единиц боевой техники ВС Армении

ВС Азербайджана уничтожили еще несколько единиц боевой техники армянских военных.

«В результате точных ударов подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено ещё несколько единиц боевой техники вооружённых сил Армении», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство также распространило видеокадры поражения боевой техники ВС Армении.

Н.Аббасова