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Карабахский конфликт 28.09.2020 22:20

Армения создает группы добровольцев для боевых действий против Азербайджана – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел видеоконференцию с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, сообщает сайт главы государства.

Видеоконференция состоялась по инициативе Генсека ООН.

Согласно сообщению, Алиев отметил, что 27 сентября Армения обстреляла из тяжелой артиллерии позиции ВС Азербайджана и населенные пункты на линии соприкосновения, в результате чего погибли мирные жители и военнослужащие. Азербайджанская сторона в порядке самообороны проводит успешные контрнаступательные операции.

"Глава государства подчеркнул, что это не первый случай, когда армянская сторона совершает подобные военные провокации. Так, в июле этого года оккупирующая страна провела аналогичную провокацию на азербайджано-армянской границе, а в августе армянская диверсионная группа попыталась пересечь линию соприкосновения. В то же время Армения незаконно переселяет иностранных граждан из других стран на оккупированные территории Азербайджана, что является серьезным нарушением международного права согласно Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Алиев также отметил, что премьер-министр Армении создал вооруженные группы гражданских добровольцев, состоящие из десятков тысяч мирных жителей, которые будут принуждены принять участие в боевых действиях против Азербайджана.

"Глава государства заявил, что руководство Армении сознательно нарушает переговорный процесс. Заявление руководства Армении о том, что «Нагорный Карабах - это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. Заявление «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» - это попытка изменить формат переговоров, что также недопустимо, как заявило руководство Минской группы", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы была также обсуждена инициированная Азербайджаном специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, и президент поблагодарил Генерального секретаря ООН за поддержку этой инициативы. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и дальше будет прилагать все усилия на международной арене для борьбы с COVID-19.

Кроме этого были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГУТТЕРИШ, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]