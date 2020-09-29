Посол Азербайджана в РФ опроверг сообщения о турецких наемниках в азербайджанской армии

Азербайджанская армия не нуждается в наемниках, утверждения об их наличии не соответствуют действительности, заявил во вторник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.

"Все эти разговоры о том, что там турецкие наемники - это вообще фейк полностью от и до", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник.

"Наша армия не нуждается сегодня ни в наемниках, ни в каких-то дополнительных силах", - подчеркнул Бюльбюль-оглы.