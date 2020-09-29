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Карабахский конфликт 29.09.2020 14:47

Посол Азербайджана в РФ опроверг сообщения о турецких наемниках в азербайджанской армии

Азербайджанская армия не нуждается в наемниках, утверждения об их наличии не соответствуют действительности, заявил во вторник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.

"Все эти разговоры о том, что там турецкие наемники - это вообще фейк полностью от и до", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник.

"Наша армия не нуждается сегодня ни в наемниках, ни в каких-то дополнительных силах", - подчеркнул Бюльбюль-оглы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМИЯ, НАЕМНИКИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]