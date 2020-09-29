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Транспорт и связь 29.09.2020 22:35

Новый международный аэропорт Берлина откроется в октябре, несмотря на пандемию

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу отвечающей за строительство компании Энгельберта Лютке-Дальдрупа.

"Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам", - сказал Лютке-Дальдруп.

Он отметил, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.

По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.

Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]