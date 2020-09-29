Новый международный аэропорт Берлина откроется в октябре, несмотря на пандемию

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу отвечающей за строительство компании Энгельберта Лютке-Дальдрупа.
"Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам", - сказал Лютке-Дальдруп.
Он отметил, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.
Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.
По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.
Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.
Нидерланды призывают Азербайджан и Армению к сдержанности
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении 2 батальонов ВС Армении в Карабахе
В Баку проинформировали военных атташе иностранных государств о текущей ситуации на линии соприкосновения в Карабахе
Число жертв среди мирных граждан от армянских артобстрелов увеличилось до 12 – Генпрокуратура Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 58 новых случаев COVID-19
МЧС Азербайджана создало временные убежища для населения в прифронтовой зоне
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Новым эмиром Кувейта провозглашен кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Лондон ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и шести высокопоставленных белорусских чиновников
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори