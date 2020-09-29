У ВВС Азербайджана нет истребителя F-16 - пресс-секретарь Минобороны

Пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что ВВС страны не обладают истребителями F-16.

«Мы об этом уже заявляли, у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16», - сказал Эйвазов на брифинге во вторник вечером.

Х.Насирзаде