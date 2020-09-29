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Карабахский конфликт 29.09.2020 19:25

У ВВС Азербайджана нет истребителя F-16 - пресс-секретарь Минобороны

Пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что ВВС страны не обладают истребителями F-16.

«Мы об этом уже заявляли, у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16», - сказал Эйвазов на брифинге во вторник вечером.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]