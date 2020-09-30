JPMorgan заплатит $920 млн за манипуляции на рынках драгметаллов и госбумаг

Американский банк JPMorgan Chase & Co. согласился выплатить штраф в размере свыше $920 млн для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и госбумагами.

Расследование в отношении банка проводили министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Оно было вызвано подозрениями, что некоторые трейдеры банка размещали заявки на покупку или продажу, которые изначально не собирались исполнять, для создания ложного представления о заинтересованности в подобной сделке, что могло привести к повышению интереса других участников рынка.

Как говорится в сообщении CFTC, размер штрафа для JPMorgan является рекордным за манипуляции такого рода.

Котировки акций банка в ходе торгов во вторник снижаются на 1,4%. С начала года капитализация JPMorgan упала почти на треть и составляет сейчас около $293 млрд.