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Регион 30.09.2020 00:51

Армяне в Грузии устроили несанкционированный митинг с требованием открыть границу с Арменией

Этнические армяне, проживающие в Грузии, в ночь с 29 на 30 сентября собрались на КПП в селе Карцах Ахалкалакского муниципалитета на границе с Турцией, и устроили несанкционированный митинг, сообщают источники в Грузии.

Митингующие заявили, что пока грузино-армянская граница не будет открыта, ни одна турецкая машина не въедет в Грузию.

На место сбора протестующих приехали депутат парламента Грузии Самвел Манукян, а также экс-депутат парламента Самвел Петросян, мобилизована полиция.

По словам одного из собравшихся, днем ранее был разрешен пропуск двух грузовиков в Армению.

Накануне сообщалось, что этнические армяне в Грузии устроили сбор подписей добровольцев якобы для сопровождения гуманитарной помощи в Армению. В действительности, эти «добровольцы» собирались через Армению попасть в Нагорный Карабах для участия в боях против Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЯНЕ, ГРУЗИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]