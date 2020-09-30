Армяне в Грузии устроили несанкционированный митинг с требованием открыть границу с Арменией

Этнические армяне, проживающие в Грузии, в ночь с 29 на 30 сентября собрались на КПП в селе Карцах Ахалкалакского муниципалитета на границе с Турцией, и устроили несанкционированный митинг, сообщают источники в Грузии.
Митингующие заявили, что пока грузино-армянская граница не будет открыта, ни одна турецкая машина не въедет в Грузию.
На место сбора протестующих приехали депутат парламента Грузии Самвел Манукян, а также экс-депутат парламента Самвел Петросян, мобилизована полиция.
По словам одного из собравшихся, днем ранее был разрешен пропуск двух грузовиков в Армению.
Накануне сообщалось, что этнические армяне в Грузии устроили сбор подписей добровольцев якобы для сопровождения гуманитарной помощи в Армению. В действительности, эти «добровольцы» собирались через Армению попасть в Нагорный Карабах для участия в боях против Азербайджана.
Х.Насирзаде
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