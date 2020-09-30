ВС Армении ведут артобстрел по Тертеру, есть раненные

ВС Армении утром 30 сентября начали обстрел из артиллерийских орудий города Тертер, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Обстрел города Тертер начался 30 сентября с 8 утра. По первичным данным гражданской инфраструктуре нанесен ущерб, есть раненные», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова