Парламент Израиля одобрил ограничения на уличные протесты во время режима изоляции

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил в среду закон, предусматривающий возможность введения ограничений при проведении уличных демонстраций в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает издание The Times of Israel.

Закон наделяет правительство страны правом запрещать жителям страны отдаляться от их дома более чем на один километр, чтобы принять участие в протестах, а также ограничивать максимальное количество участников собраний на улице до 20 человек.

Издание указывает, что этот закон, в частности, коснется еженедельных акций протеста, которые устраивают жители страны у резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В середине сентября в Израиле ввели режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Предполагалось, что он будет действовать на время трех национальных праздников до 10 октября. Жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

Накануне глава Минздрава Йоэль Эдельштейн заявил, что израильтянам следует готовиться к продлению самоизоляции после 10 октября.