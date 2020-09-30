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Дальнее зарубежье 30.09.2020 12:13

Парламент Израиля одобрил ограничения на уличные протесты во время режима изоляции

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил в среду закон, предусматривающий возможность введения ограничений при проведении уличных демонстраций в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает издание The Times of Israel.

Закон наделяет правительство страны правом запрещать жителям страны отдаляться от их дома более чем на один километр, чтобы принять участие в протестах, а также ограничивать максимальное количество участников собраний на улице до 20 человек.

Издание указывает, что этот закон, в частности, коснется еженедельных акций протеста, которые устраивают жители страны у резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В середине сентября в Израиле ввели режим общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Предполагалось, что он будет действовать на время трех национальных праздников до 10 октября. Жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

Накануне глава Минздрава Йоэль Эдельштейн заявил, что израильтянам следует готовиться к продлению самоизоляции после 10 октября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАРЛАМЕНТ, АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]