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СНГ 30.09.2020 14:34

В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция

Соратники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Александра Лукашенко.

Обращение подписали больше 37 тыс. человек из 102 стран мира, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале соратников Тихановской "Страна для жизни". В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко "за преступления против человечества".

Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют Лукашенко в преступлениях против человечества", поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ГААГА, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]