Два армянских Су-25 врезались в гору - помощник президента Азербайджана

Заявления о том, что принадлежащие ВС Турции F-16 сбили армянский самолет Су-25, является абсурдом и очередная дезинформация Армении, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа "Су-25".
"Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, если бы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны. Заявления Армении об участии третьей стороны в конфликте - полный бред, в этом нет оснований. Это не что иное, как попытка Армении отвлечь внимание от своей агрессивной политики. Поэтому мы рекомендуем Армении предоставить своему обществу информацию о том, с какой целью два самолета "Су-25" взлетели с территории Армении, при каких условиях взорвались в горах, погибли пилоты", - сказал Гаджиев.
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