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Карабахский конфликт 30.09.2020 14:03

Два армянских Су-25 врезались в гору - помощник президента Азербайджана

Заявления о том, что принадлежащие ВС Турции F-16 сбили армянский самолет Су-25, является абсурдом и очередная дезинформация Армении, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа "Су-25".

"Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, если бы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны. Заявления Армении об участии третьей стороны в конфликте - полный бред, в этом нет оснований. Это не что иное, как попытка Армении отвлечь внимание от своей агрессивной политики. Поэтому мы рекомендуем Армении предоставить своему обществу информацию о том, с какой целью два самолета "Су-25" взлетели с территории Армении, при каких условиях взорвались в горах, погибли пилоты", - сказал Гаджиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, САМОЛЕТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]