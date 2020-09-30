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Карабахский конфликт 30.09.2020 15:47

Азербайджан представит в ЕСПЧ информацию о мерах по исполнению обязательств – МИД

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на жалобу, поданную правительством Армении, 29 сентября 2020 года принял решение, в котором призывает как Армению, так и Азербайджан воздержаться от мер, которые могут привести к нарушению прав гражданского населения по Конвенции, сообщает МИД Азербайджана.

«Таким образом, попытка Армении использовать Европейский суд в политических целях обернулась против нее. Фактически, этим решением Европейский суд подтвердил выводы сделанные в ходе дела 2015 года Чирагова и других против Армении где подтверждается, что Армения несет ответственность за оккупацию азербайджанских территорий и нарушения прав человека на этих территориях. Это еще одно юридическое подтверждение продолжающейся оккупации азербайджанских земель Арменией, а также того факта, что текущий конфликт происходит между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в результате обстрела азербайджанских городов и сел, мирных жителей и многочисленных гражданских объектов, погибли мирные жители (14 – ИФ), десятки получили ранения и нанесен непоправимый ущерб личному и государственному имуществу.

«Решение Европейского суда от 29 сентября призывает Армению прекратить насильственные действия в Азербайджане, которые нарушают права человека и международное гуманитарное право», - заявляет МИД.

Кроме того, Европейский суд потребовал, чтобы Армению как можно скорее проинформировала о предпринятых мерах для выполнения своих обязательств.

МИД Азербайджана также заявляет, что в ответ на акт агрессии, совершенный Арменией против Азербайджана 27 сентября 2020 года, в ходе контрнаступления, начатого Вооруженными Силами Азербайджана, полностью и строго соблюдается, международное гуманитарное право и гражданское население и объекты не берутся под прицел.

«Азербайджанская сторона в соответствии с решением Европейского Суда предоставит соответствующую информацию о мерах, принятых в исполнении ее международных обязательств», - заявляет МИД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕВРОПА, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]