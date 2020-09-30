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Дальнее зарубежье 30.09.2020 21:26

В Швейцарии с четверга возобновят концерты и спортивные мероприятия с участием более 1 тыс. человек

Культурные и спортивные мероприятия с участием более 1 тыс. человек будет разрешено проводить в Швейцарии с четверга, сообщает швейцарская газета "Матэн".

В частности, речь идет о концертах, спектаклях и спортивных соревнованиях

Однако для таких мероприятий будет необходимо получение разрешения властей кантона, в котором планируется их проведение.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны.

В общей сложности на территории страны COVID-19 заразились более 50 тыс. человек, около 2 тыс. скончались. За последние сутки в Швейцарии выявили 411 случаев заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]