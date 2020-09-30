Азербайджанские военные в среду уничтожили 16 армянских танков

Вооруженные силы Азербайджана в среду уничтожили и вывели из строя 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», 16 танков ВС Армении.

«По состоянию на 17:30 подразделения Азербайджанской Армии уничтожили и вывели из строя 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», 1 реактивную систему залпового огня «Ураган», 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 4 гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, 1 боевую машину пехоты и 2 грузовика с личным составом», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны страны.

Б.Рустамбеков