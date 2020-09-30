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Карабахский конфликт 30.09.2020 19:43

Азербайджанские военные в среду уничтожили 16 армянских танков

Вооруженные силы Азербайджана в среду уничтожили и вывели из строя 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», 16 танков ВС Армении.

«По состоянию на 17:30 подразделения Азербайджанской Армии уничтожили и вывели из строя 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», 1 реактивную систему залпового огня «Ураган», 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 4 гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, 1 боевую машину пехоты и 2 грузовика с личным составом», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны страны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕХНИКА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]