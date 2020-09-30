Азербайджанская Армия уничтожила 8 вражеских реактивных систем залпового огня «Град»

Азербайджанская Армия в течение вечера 30 сентября уничтожила 8 вражеских реактивных систем залпового огня "Град", сообщает министерство обороны.

«В результате проведенных сегодня вечером боевых действий подразделений Азербайджанской Армии было уничтожено 8 вражеских реактивных систем залпового огня "Град"», - отмечается в сообщении.