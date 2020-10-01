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Карабахский конфликт 01.10.2020 08:56

Минобороны Азербайджана сообщило об артиллерийских ударах по позициям ВС Армении на оккупированных территориях

Подразделения азербайджанской армии ночью нанесли сокрушительные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении на оккупированных территориях, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Видеокадры опубликованы на сайте Минобороны.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИИ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]