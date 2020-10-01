ЦБ Азербайджана запустил Систему мгновенных платежей в полном режиме

Центробанк Азербайджана (ЦБА) запустил «Система мгновенных платежей» (СМП) в полном режиме, говорится в сообщении ЦБ.

«В настоящее время в СМП интегрированы Государственное казначейство министерства финансов, Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Unibank, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Premium Bank, Muganbank, Bank Avrasiya, Expressbank, AFB Bank, Gunay Bank, Naxcivanbank, Ziraat Bank Azerbaycan и бакинский филиал Bank Melli Iran. Услуги по СМП посредством МБА, Unibank, Yapı Kredi Bank Azerbaycan и Expressbank осуществляются в филиальной сети, мобильном и интернет-банкинге, а посредством других банков – только через филиальную сеть», - отмечается в сообщении.

ЦБ подчеркнул, что до 1 июля 2021 года пользование СМП будет бесплатным.

Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская «CMA Small Systems AB».

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

«К концу этого года система предоставит малым хозяйствующим субъектам функции, которые позволят им принимать безналичные платежи с использованием инновационных мобильных решений, таких как QR-код, NFC. В то же время, к концу 2020 года будет запущена функция оплаты около 600 услуг, предоставляемых через СМП, управляемый ЦБА, через АТС», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов