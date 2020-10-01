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Финансы 01.10.2020 12:06

ЦБ Азербайджана запустил Систему мгновенных платежей в полном режиме

Центробанк Азербайджана (ЦБА) запустил «Система мгновенных платежей» (СМП) в полном режиме, говорится в сообщении ЦБ.

«В настоящее время в СМП интегрированы Государственное казначейство министерства финансов, Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Unibank, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Premium Bank, Muganbank, Bank Avrasiya, Expressbank, AFB Bank, Gunay Bank, Naxcivanbank, Ziraat Bank Azerbaycan и бакинский филиал Bank Melli Iran. Услуги по СМП посредством МБА, Unibank, Yapı Kredi Bank Azerbaycan и Expressbank осуществляются в филиальной сети, мобильном и интернет-банкинге, а посредством других банков – только через филиальную сеть», - отмечается в сообщении.

ЦБ подчеркнул, что до 1 июля 2021 года пользование СМП будет бесплатным.

Запуск СМП позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская «CMA Small Systems AB».

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

«К концу этого года система предоставит малым хозяйствующим субъектам функции, которые позволят им принимать безналичные платежи с использованием инновационных мобильных решений, таких как QR-код, NFC. В то же время, к концу 2020 года будет запущена функция оплаты около 600 услуг, предоставляемых через СМП, управляемый ЦБА, через АТС», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: ЦБ, СМП, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]