Тыловики ВС Армении отказываются доставлять боеприпасы передовым частям – Минобороны Азербайджана

Армянские воинские подразделения, дислоцированные на оккупированных территориях Азербайджана, испытывают серьезные трудности в материально-техническом обеспечении своих частей, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Под натиском атак подразделений Азербайджанской армии армянские воинские формирования несут большие потери по всему фронту. Стало известно, что армянские воинские подразделения, находящиеся на оккупированных территориях Азербайджана, испытывают серьезные трудности в материально-техническом обеспечении своих частей», - отмечается в сообщении.

«Обеспокоенность армянского военного командования вызывает, то, что тыловики, опасаясь попасть под удары подразделений Азербайджанской армии, отказываются доставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы передовым частям, - сообщает Минобороны.

Б.Рустамбеков