Правозащитники сообщают о задержаниях 20 человек на несанкционированных акциях в Белоруссии

Порядка 20 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он постоянно обновляется.

Задержания проводились в Минске, Гродно, Витебске, Бресте.

По данным "Весны", среди задержанных есть несколько журналистов, они доставлены в милицию для удостоверения личности.