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Карабахский конфликт 04.10.2020 18:52

В результате обстрела Арменией Агджабединского района погиб 14-летний подросток

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 14-летнего подростка в результате артиллерийского обстрела ВС Армении населенных пунктов Агджабединского района.

«В результате очередного интенсивного артиллерийского обстрела населенных пунктов Агджабединского района воинскими частями 4 октября 2020 года погиб житель села Тайнаг Фарид Искендеров 2006 года рождения. Также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов ВС Армении из тяжелой артиллерии по густонаселенным пунктам Азербайджана с 27 сентября по состоянию на 4 октября погибло 24 мирных жителя, ранены 111 человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРТОБСТРЕЛ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]