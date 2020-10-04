В результате обстрела Арменией Агджабединского района погиб 14-летний подросток

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 14-летнего подростка в результате артиллерийского обстрела ВС Армении населенных пунктов Агджабединского района.

«В результате очередного интенсивного артиллерийского обстрела населенных пунктов Агджабединского района воинскими частями 4 октября 2020 года погиб житель села Тайнаг Фарид Искендеров 2006 года рождения. Также нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов ВС Армении из тяжелой артиллерии по густонаселенным пунктам Азербайджана с 27 сентября по состоянию на 4 октября погибло 24 мирных жителя, ранены 111 человек.

Б.Рустамбеков