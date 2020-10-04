Лукашенко в разговоре с Саркисяном опроверг поставку Беларусью продукции ВПК Азербайджану и Армении в последние полгода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Президент Армении Армен Саркисян позвонил сегодня президенту Беларуси Александру Лукашенко. Главы государств обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию и в Беларуси, и в Армении. Армен Саркисян подробно проинформировал белорусского лидера о ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

"Отдельно президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию - последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось", - информирует агентство.