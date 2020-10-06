Сторонники освобожденного протестующими экс-депутата парламента Киргизии Жапарова захватили здание правительства республики в Бишкеке

Сторонники экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова захватили здание правительства страны, сообщили во вторник "Интерфаксу" сотрудники аппарата правительства.

"Утром сторонники Садыра Жапарова заняли Дом правительства. Никаких объяснений работникам не представлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, часть сотрудников находится в здании, остальные находятся на улице.

"Те, кто успел утром прийти на работу, остались заблокированы в здании. Многие сотрудники находятся на улице. Сторонники Жапарова контролируют вход в правительство", - отметил он.

Ранее митингующие освободили из колонии осужденного в 2017 году по обвинению в захвате заложника Садыра Жапарова.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.