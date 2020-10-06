Канада приостанавливает действие разрешений на экспорт в Турцию из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Канада приостанавливает действие разрешений на экспорт в Турцию из-за появившихся сообщений об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"В последние несколько дней были сделаны определенные заявления относительно использования канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Узнав об этих утверждениях, я немедленно распорядился МИД Канады расследовать эти утверждения. В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и в связи с продолжающимися военными действиями, я приостановил соответствующие разрешения на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации", - говорится в заявлении Шампаня, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что Канада по-прежнему обеспокоена продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе, который "приводит к обстрелам населенных пунктов и жертвам среди гражданского населения".
"Мы призываем немедленно принять меры для стабилизации ситуации на местах и вновь заявляем, что альтернативы мирному урегулированию этого конфликта посредством переговоров нет", - добавил Шампань.
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