Азербайджан готов предоставить для армянского населения и военных в Карабахе гуманитарные коридоры - Минобороны

Азербайджан готов предоставить для армянского населения и военных в Карабахе гуманитарные коридоры, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

«Азербайджанская сторона в зоне боевых действий, готова открыть гуманитарные коридоры армянского населения, соблюдая нормы международного гуманитарного права. Это обращение также относится к военнослужащим, решившим спасти свою жизнь и сдавшимся добровольно», - отметил Эйвазов на брифинге во вторник.

Пресс-секретарь также отметил, что ВС Армении продолжают интенсивно обстреливать густонаселенные пункты городов и районов Азербайджана, нанося ракетные удары с территории Армении.

«Понеся существенные потери, ВС Армении в последние дни систематически наносит ракетные удары по густонаселенным пунктам многих городов и районов Азербайджана с территории Армении. Так, за прошедший период города Гянджа, Мингячевир, Бейлаган, Горадиз, Тертер, Агджабеди, Барда, а также Тертерский, Гейгельский и Геранбойский районы были подвергнуты ракетно-артиллерийскому обстрелу. Радиолокационные системы ПВО зафиксировали запуск ракет с позиций Джермукского, Гафанского и Бердского районов Армении. Все эти военные преступления ВС Армении направлены на провокацию для ответного огня со стороны ВС Азербайджана», - отметил Эйвазов.

По его словам, азербайджанская армия, сохраняя преимущество, успешно проводит контрнаступательную операцию во всех направлениях фронта.

Х.Насирзаде