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Внешняя политика 06.10.2020 20:05

Алиев сообщил Рухани, что Азербайджан вскоре создаст пограничную инфраструктуру на освобожденных участках границы с Ираном

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани во вторник провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Президент Ирана позвонил 6 октября президенту Азербайджана. Рухани выразил беспокойство продолжающимся вооруженным противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что азербайджанские военные с 27 сентября проводят контрнаступление вдоль всей линии фронта.

При этом он подчеркнул, что армянские военные обстреливают гражданское население Азербайджана. В результате погибли 27 мирных жителя, свыше 170 ранены, частично или полностью разрушены свыше 900 домов.

«Президент Алиев добавил, что успешная контрнаступальная операция продолжается, часть территорий Азербайджана освобождена от оккупации», - подчеркивается в информации.

Алиев отметил, что часть азербайджано-иранской границы, ранее находившейся под оккупацией, теперь контролируется Азербайджаном и в скором времени на освобожденных территориях будут размещены пограничные войска и создана пограничная инфраструктура.

«Президент Азербайджана также отметил, что военная агрессия и провокации Армении являются самым большим препятствием для мира и безопасности в регионе», - подчеркивается в информации.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, РУХАНИ, РАЗГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]