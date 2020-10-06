Алиев сообщил Рухани, что Азербайджан вскоре создаст пограничную инфраструктуру на освобожденных участках границы с Ираном

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани во вторник провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Президент Ирана позвонил 6 октября президенту Азербайджана. Рухани выразил беспокойство продолжающимся вооруженным противостоянием на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что азербайджанские военные с 27 сентября проводят контрнаступление вдоль всей линии фронта.
При этом он подчеркнул, что армянские военные обстреливают гражданское население Азербайджана. В результате погибли 27 мирных жителя, свыше 170 ранены, частично или полностью разрушены свыше 900 домов.
«Президент Алиев добавил, что успешная контрнаступальная операция продолжается, часть территорий Азербайджана освобождена от оккупации», - подчеркивается в информации.
Алиев отметил, что часть азербайджано-иранской границы, ранее находившейся под оккупацией, теперь контролируется Азербайджаном и в скором времени на освобожденных территориях будут размещены пограничные войска и создана пограничная инфраструктура.
«Президент Азербайджана также отметил, что военная агрессия и провокации Армении являются самым большим препятствием для мира и безопасности в регионе», - подчеркивается в информации.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества.
А.Азизов
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