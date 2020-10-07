Нефтепровод БТД продолжает работу в нормальном режиме, несмотря на попытку ракетного удара ВС Армении – SOCAR

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) продолжает работу в обычном режиме, сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.
«По информации Генпрокуратуры Азербайджана, во вторник была предотвращена попытка ракетного удара ВС Армении по нефтепроводу БТД на территории Евлахского района. По сведениям, полученным от оператора трубопровода (BTC Co- ИФ), в настоящее время эксплуатация нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляться в прежнем режиме», - написал Ахмедов на своей странице в соцсети.
Он напомнил, что среди акционеров БТД - ведущие мировые энергетические компании. «Таким образом, Армения, нацеливаясь на нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, создает серьезную угрозу не только для страны, но и для энергобезопасности ЕС», - отметил он.
«Эта угроза не новая, последний раз ВС Армении нападением в Товузском районе поставили под прямую угрозу нефтегазовую инфраструктуру международного значения», - указал Ахмедов.
Представитель SOCAR также отметил, что сохраняющаяся оккупация Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов является постоянным «источником угроз и опасности» для международных нефте- и газопроводов.
«Азербайджанская армия, отражая эти атаки, является главным фактором обеспечения безопасности этой инфраструктуры. Проводимая в настоящее время ВС Азербайджана контрнаступательная операция по полному освобождению территорий от армянской оккупации, видится единственным фактором для полного устранения угроз со стороны Армении. Это также позволит обеспечить долгосрочную безопасность нефтепроводов», - указал Ахмедов.
Как сообщалось, ВС Армении 6 октября в 21.00 по бакинскому времени подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан в Евлахском районе. В результате решительных мер Азербайджанской армии террористическая попытка была пресечена.
По нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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