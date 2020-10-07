Boeing из-за COVID-19 ухудшил прогноз мирового спроса на гражданские самолеты

Авиастроительная корпорация Boeing Co.ухудшила прогноз мирового спроса на гражданские самолеты на ближайшие десять лет.
Отрасли потребуется 18,350 тыс. гражданских машин общей стоимостью $2,9 трлн, считают в Boeing. Это на 11% ниже показателей аналогичного прогноза, опубликованного годом ранее. Переоценка связана с пандемией COVID-19, оказавшей негативное влияние на отрасль.
"В более долгосрочной перспективе прогнозируется, что ключевые драйверы развития отрасли восстановятся и возобновится тенденция роста парка гражданских авиалайнеров. По данным аналитиков Boeing, в течение 20 лет появится спрос на более чем 43 тыс. новых воздушных судов", - отмечает корпорация.
Общий объем рынка продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли в ближайшие 10 лет оценивается в $8,5 трлн против $8,7 трлн в прошлогоднем прогнозе. При этом госзаказ и оборонная авиапромышленность, по мнению Boeing, сохранят стабильность.
"Спрос на товары и услуги в космическом и оборонном сегментах рынка может достичь $2,6 трлн в ближайшее десятилетие. Этот прогноз отражает сохраняющуюся важность военных самолетов, автономных систем, спутников, космических аппаратов и другой продукции для государственных нужд", - считают в Boeing. При этом 60% таких расходов будет приходиться на США.
Параллельно Boeing опубликовала прогноз рынка гражданских самолетов и услуг на ближайшие 20 лет. В этот период компания ожидает ежегодного роста пассажиропотока в среднем на 4%. Парк гражданских самолетов к 2039 году должен вырасти с 25,9 тыс. самолетов до 48,4 тыс. единиц. Узкофюзеляжные самолеты по-прежнему останутся крупнейшим сегментом рынка. На рынке широкофюзеляжных лайнеров Boeing прогнозирует потребность в 7,48 тыс. единиц.
"Прогноз спроса на грузовые авиаперевозки выглядит относительно благоприятно в 2020 году. Ожидается ежегодный рост спроса на 4%. Это создаст потребность в 930 новых широкофюзеляжных грузовых самолетах и 1,5 тыс. переоборудованных грузовых самолетах в течение 20 лет", - сообщила корпорация.
РОССИЯ И ТУРЦИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО КАРАБАХУ ПОСТКОНФЛИКТНЫЙ ПЕРИОД, ЭТО ПРАГМАТИЧНЫЙ ПОДХОД - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
ТУРЦИЯ, КАК ВЕЛИКАЯ СТРАНА И СОСЕД АЗЕРБАЙДЖАНА, ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ МИССИИ ПО ОКОНЧАНИИ АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАБАХЕ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
АЗЕРБАЙДЖАН НЕ ПЕРЕХОДИТ НА ТЕРРИТОРИЮ АРМЕНИИ, НЕ НАНОСИТ ПО НЕЙ УДАРОВ - АЛИЕВ
Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование
Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Путин заявил о готовности России работать с любым президентом, которого выберет народ США
Новый премьер Киргизии дал совет президенту уйти в отставку
Премьер Камбоджи опроверг информацию, что базой ВМС в Сиамском заливе может пользоваться только Китай
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы