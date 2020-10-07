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Транспорт и связь 07.10.2020 14:34

Boeing из-за COVID-19 ухудшил прогноз мирового спроса на гражданские самолеты

Авиастроительная корпорация Boeing Co.ухудшила прогноз мирового спроса на гражданские самолеты на ближайшие десять лет.

Отрасли потребуется 18,350 тыс. гражданских машин общей стоимостью $2,9 трлн, считают в Boeing. Это на 11% ниже показателей аналогичного прогноза, опубликованного годом ранее. Переоценка связана с пандемией COVID-19, оказавшей негативное влияние на отрасль.

"В более долгосрочной перспективе прогнозируется, что ключевые драйверы развития отрасли восстановятся и возобновится тенденция роста парка гражданских авиалайнеров. По данным аналитиков Boeing, в течение 20 лет появится спрос на более чем 43 тыс. новых воздушных судов", - отмечает корпорация.

Общий объем рынка продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли в ближайшие 10 лет оценивается в $8,5 трлн против $8,7 трлн в прошлогоднем прогнозе. При этом госзаказ и оборонная авиапромышленность, по мнению Boeing, сохранят стабильность.

"Спрос на товары и услуги в космическом и оборонном сегментах рынка может достичь $2,6 трлн в ближайшее десятилетие. Этот прогноз отражает сохраняющуюся важность военных самолетов, автономных систем, спутников, космических аппаратов и другой продукции для государственных нужд", - считают в Boeing. При этом 60% таких расходов будет приходиться на США.

Параллельно Boeing опубликовала прогноз рынка гражданских самолетов и услуг на ближайшие 20 лет. В этот период компания ожидает ежегодного роста пассажиропотока в среднем на 4%. Парк гражданских самолетов к 2039 году должен вырасти с 25,9 тыс. самолетов до 48,4 тыс. единиц. Узкофюзеляжные самолеты по-прежнему останутся крупнейшим сегментом рынка. На рынке широкофюзеляжных лайнеров Boeing прогнозирует потребность в 7,48 тыс. единиц.

"Прогноз спроса на грузовые авиаперевозки выглядит относительно благоприятно в 2020 году. Ожидается ежегодный рост спроса на 4%. Это создаст потребность в 930 новых широкофюзеляжных грузовых самолетах и 1,5 тыс. переоборудованных грузовых самолетах в течение 20 лет", - сообщила корпорация.

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Тэги: МИР, АВИАРЫНОК, BOEING, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]