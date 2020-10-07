В Иране вновь зарегистрировали высокую смертность среди заболевших COVID-19 за сутки

Еще 239 иранцев скончались за последние сутки из-за болезней или осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя иранского Минздрава Садат Лари.
Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрировали 4019 новых случая заражения коронавирусом, 1820 человек госпитализировали.
Общее число жертв пандемии в Иране выросло до 27,6 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Иране порядка 4,2 тыс. человек, зараженных COVID-19, находятся в критическом состоянии.
Заразились COVID-19 с начала пандемии в Иране более 483,8 тыс. человек, из которых 397,1 тыс. уже выздоровели.
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло более 1,05 млн человек, общее число зараженных превысило 35 млн.
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