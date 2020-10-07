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Регион 07.10.2020 19:53

В Иране вновь зарегистрировали высокую смертность среди заболевших COVID-19 за сутки

Еще 239 иранцев скончались за последние сутки из-за болезней или осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя иранского Минздрава Садат Лари.

Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрировали 4019 новых случая заражения коронавирусом, 1820 человек госпитализировали.

Общее число жертв пандемии в Иране выросло до 27,6 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Иране порядка 4,2 тыс. человек, зараженных COVID-19, находятся в критическом состоянии.

Заразились COVID-19 с начала пандемии в Иране более 483,8 тыс. человек, из которых 397,1 тыс. уже выздоровели.

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло более 1,05 млн человек, общее число зараженных превысило 35 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]