В Иране вновь зарегистрировали высокую смертность среди заболевших COVID-19 за сутки

Еще 239 иранцев скончались за последние сутки из-за болезней или осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя иранского Минздрава Садат Лари.

Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрировали 4019 новых случая заражения коронавирусом, 1820 человек госпитализировали.

Общее число жертв пандемии в Иране выросло до 27,6 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Иране порядка 4,2 тыс. человек, зараженных COVID-19, находятся в критическом состоянии.

Заразились COVID-19 с начала пандемии в Иране более 483,8 тыс. человек, из которых 397,1 тыс. уже выздоровели.

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло более 1,05 млн человек, общее число зараженных превысило 35 млн.