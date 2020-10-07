Президент Алиев провел оперативное совещание с руководством Минобороны и командирами частей, находящихся на линии фронта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел оперативное совещание с руководящим составом министерства обороны и командиров частей, находящихся на линии фронта, сообщает сайт главы государства.

Совещание состоялось в Центральном командном пункте Минобороны.

Н.Аббасова