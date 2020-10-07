Президент Алиев провел оперативное совещание с руководством Минобороны и командирами частей, находящихся на линии фронта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел оперативное совещание с руководящим составом министерства обороны и командиров частей, находящихся на линии фронта, сообщает сайт главы государства.
Совещание состоялось в Центральном командном пункте Минобороны.
Н.Аббасова
Запасы нефти в США выросли на 501 тыс. баррелей за неделю
JPMorgan обещает подталкивать клиентов к соблюдению Парижского соглашения по климату
В Азербайджане за сутки выявлено 182 новых случая COVID-19
Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
BMW в III квартале увеличила продажи в мире на 8,6%
В Иране вновь зарегистрировали высокую смертность среди заболевших COVID-19 за сутки
Сохранение ядерной сделки с Ираном имеет стратегическое значение для безопасности ЕС - Боррель
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы