Сотрудники Минфина Киргизии заявили о недоверии министру

Коллектив Министерства финансов Киргизии выразил недоверие министру Бактыгуль Жеенбаевой, заявление сотрудников опубликовано на сайте Минфина.
"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов Киргизии признали народную власть, а также приняли коллективное решение о выражении недоверия министру финансов Жеенбаевой Бактыгуль", - говорится в заявлении.
По словам сотрудников, министр покинула свое рабочее место.
"Коллектив выражает недовольство относительно некомпетентности Жеенбаевой, отсутствии у нее профессионализма в работе Министерства финансов и отсутствии опыта работы на государственной службе. В процессе ежедневной работы ею неоднократно допускались унижения, оскорбления сотрудников, звучали постоянные угрозы об увольнении, ротации или понижении в должности, что привело к утечке профессиональных кадров", - отметили сотрудники Минфина.
"Учитывая то, что она является ставленником и приближенным человеком президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, не была привлечена к ответственности за последствия распространения коронавируса COVID-19. В связи с этим коллектив Министерства финансов считает, что Жеенбаева не имеет морального права занимать эту должность", - заявили сотрудники.
В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.
Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".
В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.
По данным Минздрава Киргизии, в результате беспорядков пострадало более 1 тыс. человек, один человек от полученных травм скончался.
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