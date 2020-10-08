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СНГ 08.10.2020 11:42

Сотрудники Минфина Киргизии заявили о недоверии министру

Коллектив Министерства финансов Киргизии выразил недоверие министру Бактыгуль Жеенбаевой, заявление сотрудников опубликовано на сайте Минфина.

"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов Киргизии признали народную власть, а также приняли коллективное решение о выражении недоверия министру финансов Жеенбаевой Бактыгуль", - говорится в заявлении.

По словам сотрудников, министр покинула свое рабочее место.

"Коллектив выражает недовольство относительно некомпетентности Жеенбаевой, отсутствии у нее профессионализма в работе Министерства финансов и отсутствии опыта работы на государственной службе. В процессе ежедневной работы ею неоднократно допускались унижения, оскорбления сотрудников, звучали постоянные угрозы об увольнении, ротации или понижении в должности, что привело к утечке профессиональных кадров", - отметили сотрудники Минфина.

"Учитывая то, что она является ставленником и приближенным человеком президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, не была привлечена к ответственности за последствия распространения коронавируса COVID-19. В связи с этим коллектив Министерства финансов считает, что Жеенбаева не имеет морального права занимать эту должность", - заявили сотрудники.

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.

По данным Минздрава Киргизии, в результате беспорядков пострадало более 1 тыс. человек, один человек от полученных травм скончался.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИНФИН, МИНИСТР, НЕДОВЕРИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]