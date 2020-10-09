МИД Азербайджана отвергает обвинения в обстреле церкви в Шуше

Официальный Баку выступил с заявлением относительно заявления МИД Армении о разрушении культурных и религиозных памятников Азербайджаном в азербайджанском оккупированном городе Шуша.

«Заявление министерства иностранных дел Армении о взятии под прицел религиозных и исторических памятников в оккупированном азербайджанском городе Шуше вооруженными силами Азербайджана является очередным лживым обвинением и провокацией, с тем, чтобы отвлечь мировое сообщество от фактов армянского обстрела азербайджанских населенных пунктов с плотным проживанием населения, гражданской инфраструктуры и памятников культуры», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что около 30 лет Армения, с целью стереть азербайджанское наследие в Карабахе, проводит осознанную политику по уничтожению исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. «Нанесением ракетных ударов по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, центру исторического и культурного наследия страны, Армения в очередной раз открыто продемонстрировала политику вандализма, проводимую на протяжении многих лет», - подчеркивает МИД.

Азербайджан входит в число стран с культурным многообразием и является одной из самых толерантных в мире с точки зрения религии. «В отличии от Армении, которая на оккупированных территориях проводит культурный геноцид, разрушает и оскверняет мечети, Азербайджан придает большое значения сохранению традиций толерантности, ярким свидетельством чему является полностью отремонтированная и находящаяся под государственной защитой церковь Святого Григория в центре Баку.

«Военное руководство ВС Азербайджана уже заявляло, что целями Азербайджанской армии являются военная инфраструктура, огневые точки и воинские части противника. ВС Азербайджана проводят контрнаступательные мероприятия на своих суверенных территориях в рамках гуманитарного международного права и Женевской конвенции. Еще раз заявляем, что неизбирательные и несоразмерные нападения на гражданское население и объекты Азербайджана, в соответствии с международным гуманитарным правом считаются военными преступлениями, за которое Армения несет ответственность, в то же время эти деяния являются основанием для привлечения виновных к индивидуальной уголовной ответственности. Несомненно, как только Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана будут освобождены от оккупации, здесь будут восстановлены все исторические, культурные и религиозные памятники Азербайджана, разрушенные в результате армянской агрессии», говорится в заявлении МИД.

Б.Рустамбеков