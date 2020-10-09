Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти в Украину на $200 млн

Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,8 раза (на 417,082 тыс. тонн) к уровню аналогичного периода 2019 года - до 962,683 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», за этот период импортировано сырья на $313,187 млн, что на 11,8% больше, чем за январь-сентябрь-2019 ($280,175 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,827 млн (доля - 63,8%), США - на $67,741 млн (21,5%), Ливии - на $45,555 млн (14,6%), других стран - $0,064 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-сентябре 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

Н.Аббасова