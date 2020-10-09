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ТЭК 09.10.2020 18:33

Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти в Украину на $200 млн

Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,8 раза (на 417,082 тыс. тонн) к уровню аналогичного периода 2019 года - до 962,683 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», за этот период импортировано сырья на $313,187 млн, что на 11,8% больше, чем за январь-сентябрь-2019 ($280,175 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,827 млн (доля - 63,8%), США - на $67,741 млн (21,5%), Ливии - на $45,555 млн (14,6%), других стран - $0,064 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-сентябре 2020 года и в 2019 году не осуществляла.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТЭК, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]