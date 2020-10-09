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Карабахский конфликт 09.10.2020 21:08

ВС Азербайджана не используют кассетные боеприпасы, готовы допустить независимых экспертов к проверке этого факта - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что целями ВС страны являются военные объекты на оккупированных территориях и азербайджанская сторона не использует кассетные боеприпасы.

"Да, мы готовы к этому (допустить независимых экспертов к проверке того, что Азербайджан не использует кассетные боеприпасы - ИФ). Мы также хотим посмотреть, допустит ли такую проверку Армения. (...) это должно быть не односторонне, а двусторонне. Мы себя защищаем, но нашими целями являются исключительно военные объекты", - сказал Алиев в интервью на передаче The Connect World на телеканале CNN International.

По его словам, большинство военных объектов противника были уничтожены с помощью очень современного оборудования. "Это ударные дроны, производства Турции, а также прочее оборудование, которое может уничтожать танки, пушки, военные позиции. Чтобы достичь цели нам нет необходимости использовать вооружение, о котором вы говорите (кассетные боеприпасы - ИФ). Гражданские лица не являются нашими целями, наша цель - оккупанты", - добавил Алиев.

"Я отрицаю (утверждения - ИФ), что мы их используем. Хочу у вас спросить. Вы этот же вопрос задавали президенту Армении?", - подчеркнул президент Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ВООРУЖЕНИЕ, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]