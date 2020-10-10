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Карабахский конфликт 10.10.2020 15:23

«Гуманитарное перемирие», включающее обмен телами погибших в Карабахе, пока не началось – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отмечает об отсутствии в настоящее время условий для реализации «гуманитарного перемирия» в зоне нагорно-карабахского конфликта из-за действий армянской стороны.

«В настоящее время отсутствуют условия для реализации гуманитарного перемирия», так как армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанских позиций и гражданское население», - сказал Байрамов на пресс-конференции в субботу.

По его словам, «гуманитарное перемирие» будет осуществляться представителями Красного Креста (МККК). «Это работа будет организована в разных направлениях линии соприкосновения. МККК будет заниматься вопросами обмена телами, военнопленными. Это большая работа на большой территории, поэтому сложно сказать, сколько это времени займет», - подчеркнул он.

Он также прокомментировал договоренности, достигнутые в Москве по итогам трехсторонних переговоров глав МИД РФ, Азербайджана и Армении. «В частности, 3 и пункты договоренностей являются достижением Баку, и Армения приняла наши условия. В частности, урегулирование конфликта должно вестись на основе базовых принципов, а также тот факт, что формат переговоров не меняется: сторонами переговоров являются Азербайджан и Армения, третьей стороны в переговорах нет», - отметил он.

Байрамов подчеркнул, что базовые принципы урегулирования предусматривают поэтапный вывод армянских военных с оккупированных территорий. «Армянская сторона долгие годы отказывалась от их выполнения», - добавил он.

Глава МИД отметил, что в ходе переговоров в Москве армянская сторона много вопросов поднимала по вопросам гарантий и безопасности.

Как сообщалось ранее, Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.

"Стороны согласились о нижеследующих шагах: 1) объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста; 2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования; 4) стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - отмечается в заявлении.

Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ, начавшиеся в пятницу в Москве, завершились в ночь на субботу, они продолжались более 10 часов.

А.Мамедов, А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕЛА, ОБМЕН


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]