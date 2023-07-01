Азербайджан передал Армении тела двоих военных, нейтрализованных в Карабахе в ходе операции «Возмездие-2»

Азербайджан в субботу передал Армении тела двоих военных, нейтрализованных в Карабахском экономическом районе на текущей неделе в ходе операции "Возмездие-2", проведённой азербайджанской армией в ответ на провокации армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщают азербайджанские СМИ, тела двух членов армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), ликвидированных в Карабахе, сопровождали их родственники.





Тела были вывезены в Армению через погранпереход "Лачин". Процесс был осуществлен при посредничестве Международного комитета Красного Креста.





В ходе операции "Возмездие-2" были уничтожены 5 членов армянских НВФ, действующих в Карабахе.





Х.Насирзаде