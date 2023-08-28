Неуставные отношения стали причиной гибели двух армянских военных – СК

В третьем гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК Армении ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти двух военнослужащих N-ой воинской части Министерства обороны Армении.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию СК Армении, 27 августа 2023 года поступило сообщение о том, что в тот же день около 16:00 на боевой позиции оборонительного района N-ой воинской части Минобороны военнослужащий той же боевой позиции А.О. из автомата АК-74 нанес смертельное огнестрельное ранение старшине той же позиции, военнослужащему А.Х. Затем из того же оружия нанес себе смертельное огнестрельное ранение в голову.

«Ведется предварительное следствие. По предварительным данным, произошедшее связано с межличностными, неуставными отношениями», - подчеркивает ведомство.

Отдел информации