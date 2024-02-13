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Регион 13.02.2024 12:35

Минобороны Армении признало гибель четверых своих военных в результате операции «Возмездие», проведенной пограничниками Азербайджана

Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате операции «Возмездие», проведенной Госпогранслужбой (ГПС) Азербайджана 13 февраля в ответ на провокацию армянских военных на границе 12 февраля, когда был ранен азербайджанских пограничник.

По сообщению Минобороны Армении, еще один военный получил ранение.

Как сообщалось ранее, ГПС во вторник сообщила о проведении операции в ответ на провокацию, совершенную ВС Армении на границе 12 февраля. «Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели «операцию возмездия» в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наш солдат, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены», - сообщила ГПС.

«Отныне на каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан-Армения будут даны более серьезные и решительные ответные меры», - подчеркивала Госпогранслужба.

В ведомстве также отметили, что полную ответственность за произошедшее несет военно-политическое руководство Армении.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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