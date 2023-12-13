Азербайджан и Армения на границе провели обмен задержанными военными - госкомиссия

Азербайджан и Армения в среду осуществили на границе двух стран взаимный обмен задержанными военными, сообщила Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

По данным комиссии, Баку передал Еревану 32 армянских военных, а армянская сторона передала Баку двух военных.

Как сообщалось, 7 декабря 2023 года в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве взаимного доверия была достигнута договоренность об освобождении 32 армянских военнослужащих азербайджанской стороной и 2 азербайджанских военнослужащих армянской стороной.

«После того, как состояние здоровья задержанных на азербайджанской стороне армянских военнослужащих было обследовано и признано удовлетворительным Международным Kомитетом Красного Креста, согласно соответствующему соглашению, 13 декабря 2023 года на участке азербайджано-армянской границы, пересекающем Газахский район, была осуществлена взаимная передача вышеупомянутых военнослужащих», - отмечает комиссия.

В процессе передачи военнослужащих инцидентов не было, добавили в Госкомиссии.

Р.Керимов