ВС Армении вновь выпустила ракету по Мингячевиру со своей территории

Армения запустила баллистическую ракету НАТО под кодовым названием #SCUD по городу Мингячевир в Азербайджане со своей территории.

Об это в своем аккаунте в Twitter написал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Ракета была сбита нашими войсками ПВО из установки С-300. Государственный террор со стороны Армении должен быть остановлен», - заявил Гаджиев.

А. Мамедов