Тихановская заявила о намерении продолжать протесты и мирно добиваться новых выборов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о планах продолжить протесты и мирно добиваться новых выборов.
"Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", - приводятся слова экс-кандидата в сообщении, опубликованном в её телеграм-канале в субботу.
Тихановская прокомментировала встречу президента Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ и свой разговор с мужем: "Сегодняшние события - это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками", - отметила она.
По словам Тихановской, если Лукашенко хочет показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно.
"Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест", - подчеркнула экс-кандидат в президенты.
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