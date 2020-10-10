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СНГ 10.10.2020 23:35

Тихановская заявила о намерении продолжать протесты и мирно добиваться новых выборов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о планах продолжить протесты и мирно добиваться новых выборов.

"Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", - приводятся слова экс-кандидата в сообщении, опубликованном в её телеграм-канале в субботу.

Тихановская прокомментировала встречу президента Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ и свой разговор с мужем: "Сегодняшние события - это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками", - отметила она.

По словам Тихановской, если Лукашенко хочет показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно.

"Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест", - подчеркнула экс-кандидат в президенты.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТИХАНОВСКАЯ, ПРОТЕСТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]