Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.10.2020 17:27

В протестных акциях в Белоруссии в воскресенье участвовали 11 тыс. человек, 713 задержаны - МВД

На воскресных акциях белорусской оппозиции задержаны более 700 человек, сообщает в понедельник МВД республики.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", - говорится в сообщении.

Всего в протестных акциях, по оценке МВД, приняли участие 11 тыс. человек.

Всего в республике прошло 25 протестных акций.

"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.)",- подчеркнули в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


Свыше 400 протестующих были задержаны в Белоруссии в субботу - МВД ООН известно о 450 случаях пыток в Беларуси, местонахождение 6 человек неизвестно Лукашенко обещал справиться с несанкционированными уличными акциями МВД Белоруссии насчитало 6 тыс. участников на субботних акциях оппозиции, отчиталось о задержании 26 человек Viber закрыл офис в Минске и планирует прекратить инвестирование в белорусскую экономику Лукашенко протестующим рабочим: если кто-то не хочет работать - ворота открыты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]