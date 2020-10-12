В протестных акциях в Белоруссии в воскресенье участвовали 11 тыс. человек, 713 задержаны - МВД

На воскресных акциях белорусской оппозиции задержаны более 700 человек, сообщает в понедельник МВД республики.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", - говорится в сообщении.

Всего в протестных акциях, по оценке МВД, приняли участие 11 тыс. человек.

Всего в республике прошло 25 протестных акций.

"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.)",- подчеркнули в министерстве.