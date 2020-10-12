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Дальнее зарубежье 12.10.2020 20:32

Встреча по Сирии в астанинском формате намечена на конец октября - МИД Ирана

Очередная встреча по Сирии в астанинском формате намечена на конец октября, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Иран Саид Хатибзаде.

"Мы нацелены на проведение встречи на уровне заместителей министров иностранных дел в конце октября", - сказал Хатибзаде, которого цитируют иранские СМИ.

Иранский дипломат отметил, что астанинский процесс носит динамичный характер.

Иран, Россия и Турция являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.

Последняя встреча в астанинском формате с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции прошла в декабре прошлого года.

С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]