Встреча по Сирии в астанинском формате намечена на конец октября - МИД Ирана

Очередная встреча по Сирии в астанинском формате намечена на конец октября, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Иран Саид Хатибзаде.

"Мы нацелены на проведение встречи на уровне заместителей министров иностранных дел в конце октября", - сказал Хатибзаде, которого цитируют иранские СМИ.

Иранский дипломат отметил, что астанинский процесс носит динамичный характер.

Иран, Россия и Турция являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.

Последняя встреча в астанинском формате с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции прошла в декабре прошлого года.

С тех пор встречи откладывались из-за пандемии коронавируса.