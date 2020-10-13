ГНС Азербайджана в январе-сентябре аккумулировала во внебюджетном фонде свыше 106 млн манатов

Поступления во внебюджетный фонд Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составили 106 млн 658,479 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

В январе-сентябре 2020 года из общего объема поступивших в фонд средств было израсходовано 93 млн 549,664 тыс. манатов.

При этом больше всего средств в отчетном периоде – 30 млн 966,905 тыс. манатов - направлено на выплату заработной платы штатным сотрудникам.

Еще 5 млн 468,58 тыс. манатов направлено на выплату заработной платы внештатным сотрудникам службы, на социальные выплаты – 8 млн 198,109 тыс. манатов, остальное – на прочие цели.

Остаток средств фонда на 30 сентября 2020 года составляет 13 млн 108,815 тыс. манатов.

А.Мамедов