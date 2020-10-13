Азербайджан представил МККК факты нарушения Арменией гуманитарно-правовых норм и потребовал объективной их оценки

Азербайджан представил Международному комитету красного креста (МККК) факты нарушения Арменией гуманитарно-правовых норм, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).
Руководитель СГБ Азербайджана, председатель госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Али Нагиев встретился с главой представительства МККК в Азербайджане Ариан Бауэр.
«Нагиев сообщил, что в результате военной агрессии Армении на Азербайджан грубо нарушены гуманитарно-правовые нормы, армянская сторона умышленно убивала мирных жителей на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а также преднамеренно совершала преступления в виде уничтожения имущества населения», - говорится в сообщении.
По его словам, несмотря на достигнутую договоренность главами МИД России, Азербайджана и Армении о гуманитарном прекращении огня, ВС Армении в грубой форме продолжают его нарушать.
«При нарушении режима гуманитарном прекращении огня, на территории освобожденного от оккупации села Суговушан армянской стороной была обстреляна санитарная машина, в результате чего тяжело ранен медицинский работник. Также ночью 11 октября ВС Армении нанесли ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, находящийся вне зоны конфликта. В результате ракетного обстрела погибли 10 и ранены 34 мирных жителя», - сказал Нагиев.
«Кроме того, распространение видеокадров в социальных сетях издевательства над телами азербайджанских солдат, убитых армянскими военнослужащими является доказательством нарушения 16 и 17 статей I Женевской конвенции», - сказал глава СГБ.
Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что Армения не соблюдает международные гуманитарно-правовые нормы, права человека и Женевскую конвенцию 1949 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал необходимые поручения и указания по обмену телами погибших, заложников и пленных.
Главе азербайджанского представительства МККК были представлены факты нарушения гуманитарно-правовых норм Арменией и призвали дать объективную оценку по представленным нарушениям.
В свою очередь, Бауэр отметила, что сотрудничество с Госкомиссией является конструктивным и дает конкретные результаты.
Стороны обменялись мнениями относительно вопросов вызывающий обоюдный интерес.
Б.Рустамбеков
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