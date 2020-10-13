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СНГ 13.10.2020 16:12

Атамбаев находится в СИЗО на основании приговора суда - Госкомитет нацбезопасности Киргизии

Мера пресечения экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, который находится в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности, остается прежней, сообщает пресс-служба ГКНБ во вторник.

"Мера пресечения Атамбаеву остается прежней, он водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что судебными органами также рассматривается уголовное дело по Кой-Ташским событиям 2019 года.

"Во время событий в ночь на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением", - заявили в спецслужбе.

По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене вышеуказанного постановления, добавили в ведомстве.

10 октября Атамбаев был задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков. Вместе с Атамбаевым задержаны его советник Фарид Ниязов, два сотрудника службы охраны и сыновья экс-президента Сеид и Кадыр, а также член СДПК Темирлан Султанбеков. Сыновья Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД Киргизии в качестве свидетелей, после допроса их отпустили.

9 октября Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

В июне Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО ГКНБ. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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