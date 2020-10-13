Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.10.2020 19:33

ЕС и США призвали "Талибан" прекратить бессмысленное насилие в афганской провинции Гильменд

Европейский союз (ЕС) и США призвали радикальное движение "Талибан" прекратить боевые действия в афганской провинции Гильменд, унесшие уже десятки жизней.

В минувшую субботу талибы осуществили серию вооруженных нападений в этой южной провинции, включая ее административный центр город Лашкаргах. С тех пор в различных районах Гильменда продолжаются ожесточенные вооруженные столкновения, в результате которых, по данным афганских СМИ, погибли десятки человек, порядка 4,5 тыс. семей вынуждены были покинуть родные места.

"Прекратите бессмысленное насилие!" - заявил во вторник посол ЕС в Афганистане Андреас фон Брандт.

По его словам, в течение последних 48 часов поддерживаемый ЕС травматологический центр в Лашкаргахе оказал помощь 75 пациентам, получившим ранения в результате боевых действий.

В свою очередь поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон написал во вторник в Твиттере, что решительно поддерживает призыв командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Скотта Миллера к талибам прекратить военные действия в Гильменде и сократить уровень насилия в стране.

"Эти акты насилия несовместимы с соглашением, подписанным между США и "Талибан", и ведут лишь к неприемлемым смертям и разрушениям", - подчеркнул американский дипломат.

Накануне генерал Миллер потребовал от талибов "незамедлительно прекратить вооруженные действия в Гильменде" и подчеркнул, что они подрывают идущие в столице Катара Дохе межафганские мирные переговоры.

Афганские СМИ отмечают, что согласно заключенному 29 февраля США и "Талибан" соглашению, талибы должны воздерживаться от проведения крупных вооруженных акций в городах и провинциальных административных центрах.

Американские войска в минувшие воскресенье и понедельник нанесли серию точечных ударов по боевикам радикального движения в провинции Гильменд с целью оказания поддержки афганской армии.

Представитель сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что американские военные продолжат оказывать поддержку афганским вооруженным силам в отражении атак талибов.

Гильменд - самая крупная по площади провинция Афганистана на границе с Пакистаном.

Это одна из самых неспокойных афганских провинций, и она считается одним из главных оплотов "Талибана". Провинция, по данным ООН, также является крупнейшим производителем опиума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ЕС, США, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Законность выборов в Афганистане зависит от соблюдения избирательных законов и процедур - Могерини Теракт против офиса кандидата в вице-президенты Афганистана противоречит межафганским договоренностям - ЕС ЕС внесет конкретный вклад в мирный процесс в Афганистане - Могерини Могерини заявляет о недопустимости гибели гражданских лиц от рук террористов в Афганистане ЕС призывает афганские стороны к переговорам, заявляет о готовности помочь Афганистану - Могерини ЕС сосредоточится на укреплении демократии в Афганистане, республика получит до 2020 года финпомощь в размере 5,6 млрд евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]