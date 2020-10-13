Европейский союз (ЕС) и США призвали радикальное движение "Талибан" прекратить боевые действия в афганской провинции Гильменд, унесшие уже десятки жизней.

В минувшую субботу талибы осуществили серию вооруженных нападений в этой южной провинции, включая ее административный центр город Лашкаргах. С тех пор в различных районах Гильменда продолжаются ожесточенные вооруженные столкновения, в результате которых, по данным афганских СМИ, погибли десятки человек, порядка 4,5 тыс. семей вынуждены были покинуть родные места.

"Прекратите бессмысленное насилие!" - заявил во вторник посол ЕС в Афганистане Андреас фон Брандт.

По его словам, в течение последних 48 часов поддерживаемый ЕС травматологический центр в Лашкаргахе оказал помощь 75 пациентам, получившим ранения в результате боевых действий.

В свою очередь поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон написал во вторник в Твиттере, что решительно поддерживает призыв командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Скотта Миллера к талибам прекратить военные действия в Гильменде и сократить уровень насилия в стране.

"Эти акты насилия несовместимы с соглашением, подписанным между США и "Талибан", и ведут лишь к неприемлемым смертям и разрушениям", - подчеркнул американский дипломат.

Накануне генерал Миллер потребовал от талибов "незамедлительно прекратить вооруженные действия в Гильменде" и подчеркнул, что они подрывают идущие в столице Катара Дохе межафганские мирные переговоры.

Афганские СМИ отмечают, что согласно заключенному 29 февраля США и "Талибан" соглашению, талибы должны воздерживаться от проведения крупных вооруженных акций в городах и провинциальных административных центрах.

Американские войска в минувшие воскресенье и понедельник нанесли серию точечных ударов по боевикам радикального движения в провинции Гильменд с целью оказания поддержки афганской армии.

Представитель сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что американские военные продолжат оказывать поддержку афганским вооруженным силам в отражении атак талибов.

Гильменд - самая крупная по площади провинция Афганистана на границе с Пакистаном.

Это одна из самых неспокойных афганских провинций, и она считается одним из главных оплотов "Талибана". Провинция, по данным ООН, также является крупнейшим производителем опиума.