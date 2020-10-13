Население Германии сократилось впервые за 10 лет

Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные федерального статистического агентства.
Согласно этим данным, за первую половину этого года число людей, проживающих в Германии, сократилось на 40 тыс. человек. На данный момент в стране насчитывается 83,1 млн жителей.
Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Статистические данные показывают, что за первые шесть месяцев этого года, число иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.
В течение нескольких лет низкий уровень рождаемости в ФРГ компенсировался высокими показателями иммиграции, отмечают местные СМИ.
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